أمريكا تعلق بعض مزايا أوكرانيا بموجب برنامج التجارة التفضيلية

قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي في بيان، إن الرئيس دونالد ترامب سيعلق بعضا من المزايا التي تحصل عليها أوكرانيا بموجب برنامج التجارة التفضيلية، خلال أربعة أشهر، ما لم تحسن كييف حمايتها لحقوق الملكية.

© AP Photo/ Michael Conroy ترامب: حان الوقت لنبني أمريكا

وأضاف أن هذا التعليق لبرنامج التجارة التفضيلية لأوكرانيا "ينبع من تقاعسها عن توفير حماية كافية وفعالة لحقوق الملكية الفكرية على الرغم من التشجيع والمعونات التي تحظى بها من الحكومة الأمريكية على مدار سنوات".

ويعفي هذا البرنامج السلع الواردة من الدول الفقيرة والنامية من الجمارك، بحسب "رويترز".

وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن ترامب قرر إعطاء مهلة 120 يوما لأن أوكرانيا "لديها طريقا عمليا لعلاج هذا الوضع بما في ذلك تحسين النظام القانوني الحالي الذي يحكم تسديد عوائد الملكية الفكرية للمنظمات صاحبة الحق".