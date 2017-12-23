اتهام رجل بالتخطيط لشن هجوم بسان فرانسيسكو لحساب "داعش"

اعتقل سائق شاحنة لسحب السيارات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم الجمعة ووجهت له تهمة محاولة تقديم دعم لإرهابيين من خلال التخطيط لمهاجمة أشخاص ربما بمتفجرات في رصيف ميناء مزدحم في سان فرانسيسكو قبل عيد الميلاد.

© AP Photo/ Bebeto Matthews توجيه اتهامات بالإرهاب لمنفذ هجوم نيويورك الشهر الماضي

وقالت المحكمة إن إيفريت آرون جيمسون (26 عاما) وهو فرد سابق في قوات مشاة البحرية الأمريكية أبلغ مرشدا سريا يعمل مع مكتب التحقيقات الاتحادي إنه يريد شن هجوم لإظهار التأييد لتنظيم "داعش".

وأوضحت المحكمة أنه عندما فتش المحققون منزل جيمسون في موديستو التي تبعد أقل من 161 كيلومترا شرقي سان فرانسيسكو عثروا على عدة أسلحة نارية منها بندقية ومسدس وعلى ألعاب نارية.

وعثر المحققون أيضا على وصية أخيرة تقول "يعيش" "داعش"، حسبما نقلت "رويترز".

ويواجه جيمسون تهمة إعداد خطة لاستخدام متفجرات عند الرصيف 39 في سان فرانسيسكو وهو مجمع به مخازن ومطاعم ومعرض للأحياء المائية.

وقالت المحكمة إنه كان يأمل بإجبار الناس على اللجوء إلى مكان واحد كان سيهاجمهم فيه، وظن جيمسون خطأ أن مرشد مكتب التحقيقات الاتحادي له صلة بتنظيم "داعش".

وقالت المحكمة إنه أبدى اهتماما بشن هجوم انتحاري فيما بين 18 ديسمبر/ كانون الأول وعيد الميلاد وطلب من المحقق السري بندقية ومواد لاستخدامها في صنع متفجرات بدائية.

وقال وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز في بيان "اليوم ضباط إنفاذ القانون الرائعون ساعدوا مرة أخرى على إحباط مؤامرة مزعومة لقتل أمريكيين".

وقالت متحدثة باسم مكتب التحقيقات الاتحادي في رسالة عبر البريد الإلكتروني بعد اعتقال جيمسون إنه"لا يوجد تهديد محدد ومهم" لمنطقة خليج سان فرانسيسكو.