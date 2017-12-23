سوريا: طائرات روسية تطارد مقاتلات أمريكية

وأفادت وسائل إعلام أمريكية وروسية بأن المتحدثة باسم البنتاغون دانا وايت قالت في إشارة إلى حوادث اقتراب طائرات حربية روسية من طائرات أمريكية في سماء سوريا، "لم يأت بعض الحوادث بالصدفة، فالطائرات الروسية تعمدت مطاردة طائراتنا".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت في وقت سابق إن مقاتلة أمريكية من طراز "إف-22" أعاقت مقاتلتين قاذفتين روسيتين من طراز "سو-25" في سماء سوريا في13 ديسمبر/كانون الأول. واندفعت نحوها مقاتلة "سو-35" المرافقة للمقاتلتين القاذفتين، فغادرت المقاتلة الأمريكية موقع الحادث.

وأخبر وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس في 16 ديسمبر أن سماء سوريا شهدت منذ بداية العملية الروسية 8 حوادث بين طائرات القوات الجوية الروسية وطائرات الطيران الأمريكي.

وكان مسؤولون عسكريون أمريكيون أعلنوا في وقت سابق أن حوادث اقتراب الطائرات الروسية والأمريكية وقعت بالصدفة، على الأرجح.