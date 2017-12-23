مقتل نحو 90 شخصا في انهيارات طينية وسيول بالفلبين

أعلن مسؤولو الشرطة ومكافحة الكوارث في الفلبين إن نحو 90 شخصا قتلوا كما فقد عشرات آخرون بعد اجتياح عاصفة مدارية وسط الفلبين مما أدى إلى انهيارات طينية وسيول.

© AP Photo/ Aaron Favila مقتل 26 شخصا في انهيارات أرضية بعد عاصفة ضربت الفلبين

ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" نقلا عن مصادر أن انهيارات طينية و سيول أدت لمصرع 90 شخصا في الفلبين.

كما فقد عشرات آخرون.

هذا وتعرضت مناطق يسكنها حوالي 270 ألف شخص لخطر هذه الفيضانات و الإنزلاقات الترابية، كم و تم إفتتاح 608 مركزا للإجلاء

تصل طاقتها الإستيعابية لـ44 ألف شخص، هذا و عانى سكان مقاطعة بيليرن من سوء الأحوال الجوية.