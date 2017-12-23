إصلاحات ماكرون الأوروبية محور محادثات حزب ميركل و الحزب الاشتراكي

وقال جابرييل لمجموعة "فنكه" الصحفية الألمانية وصحيفة "كويست-فرانس" الفرنسية في مقابلة نُشرت اليوم السبت "علينا أن نكون مستعدين للاستثمار بشكل أكبر في مستقبلنا".
وقال إن "ألمانيا أكبر فائز في الاتحاد الأوروبي ويمكنها تحمل المساهمة بشكل أكبر "حسبما نقات "رويترز".
وأضاف أن مقترحات ماكرون لإصلاح الاتحاد الأوروبي ستكون"مهمة جدا" في محادثات تشكيل الائتلاف والتي من المقرر أن تبدأ في السابع من يناير/ كانون الثاني بعد أن أخفقت ميركل في التوصل لاتفاق مع حزبين صغيرين.
وقال إنه متحمس لفكرة ماكرون الأساسية الخاصة بتعزيز الاتحاد الأوروبي وجعله طرفا فاعلا عالميا.
وأبدت ميركل أقوى تأييد لها لمقترحات ماكرون في وقت سابق من الشهر الجاري ولكن ألمانيا عاجزة عن القيام بتحرك حاسم بشكل أكبر إزاء أي مقترحات ملموسة قبل تولي حكومة جديدة مقاليد الأمور.
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