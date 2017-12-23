الصين تعاقب 970 شخصا لتبديدهم أموالا لمكافحة الفقر

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم السبت إن الصين عاقبت 970 شخصا لتبديدهم أموالا كانت مخصصة لحملة للقضاء على الفقر بهدف انتشال الجميع من الفقر في المناطق الريفية بحلول 2020.

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وأضافت الوكالة أن هو تسي جون رئيس المكتب الوطني للمحاسبة أدلى بهذه التصريحات أثناء إطلاعه أعضاء البرلمان اليوم السبت على كيفية إنفاق الميزانية الحكومية المركزية لعام 2016.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل بشأن حجم الأموال التي يشتبه بأن هؤلاء الأشخاص قاموا بتبديدها أو كيفية تبديدها أو العقوبة التي طبقت عليهم، حسبما نقلت "رويترز".

وبدأت الحكومة العام الماضي في استهداف المسؤولين الذين يبددون أو يختلسون أموال مكافحة الفقر في إطار حملة الصين الواسعة النطاق لمكافحة الفساد.