إدارة ترامب تفرض قانونا جديدا متحدية قوانين عمرها 100 سنة

قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن شركات الطاقة ومؤسسات الأعمال الأخرى التي تقتل الطيور المهاجرة بطريقة الخطأ لن تلاحق جنائيا بعد الآن في قرار رحب به قطاع الصناعة ولكن نددت به الجماعات البيئية.

© REUTERS/ Kevin Lamarque محكمة أمريكية تعلق على قرار ترامب بشأن حظر السفر

وينهي هذا القرار الذي ورد ضمن مذكرة قضائية من وزارة الداخلية الأمريكية أسلوبا متبعا منذ فترة طويلة في الوزارة بالإضافة إلى قاعدة أصدرتها الإدارة الأمريكية السابقة.

ويأتي هذا القرار بعد أن قضت عدة محاكم استئناف بأن الحكومة كانت تفسر قانونا صدر قبل قرن ويهدف لحماية الطيور بشكل فضفاض جدا، حسبما نقلت "رويترز".

وقال ديفيد أونيل كبير المسؤولين عن الحفاظ على الطبيعة في جمعية أودوبورن الوطنية إن "عيد الميلاد جاء مبكرا لقتلة الطيور".

"البيت الأبيض يتخلى عن وسائل من تراث الحفاظ على الطبيعة يتجاوز عمرها 100 عام".

وتمثل خطوة إدارة ترامب أحدث خطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذها ترامب لإضعاف الحماية البيئية التي يعتبرها عبئا على الصناعة ومن بينها تقليص حجم نصبين تذكاريين وطنيين في يوتا وإعادة النظر في توفير الحماية لطائر الطيهوج الذي تناقصت أعداده بشكل

كبير وسط تهديدات لموئله.

وقال دانييل جورجاني نائب كبير محامي وزارة الداخلية في الرأي القانوني الذي صدر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن القانون الصادر في 1918 والذي استخدمه المسؤولون لمقاضاة من يقتلون الطيور"بالخطأ" في إطار القيام بأنشطة تجارية كان يستهدف في حقيقة

الأمر منع الصيد غير المشروع والصيد دون ترخيص.

وقال إن قانون معاهدة الطيور المهاجرة "لا يسري إلا على التصرفات المباشرة والمتعمدة بشكل ثابت والتي تحد من أعداد الطيور المهاجرة أو بيضها أو أعشاشها بالقتل أو بالأسر من أجل سيطرة الإنسان".