محكمة ثانية ترفض محاولة ترامب منع الجيش من تجنيد متحولين جنسيا

وطعنت الإدارة في أحكام القضاة الثلاثة، حسبما نقلت "رويترز".
وكانت إدارة ترامب قد قالت إن الموعد النهائي لقبول المتحولين جنسيا في الجيش في أول يناير /كانون الثاني يسبب إشكالية،
لأنه سيتعين تدريب عشرات الآلاف من الأفراد على المعايير الطبية اللازمة للتعامل مع المتقدمين للتجنيد من المتحولين جنسيا والجيش غير مستعد لذلك.
وكانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما قد حددت أول يوليو/ تموز 2017 موعدا نهائيا لقبول المجندين من المتحولين جنسيا ولكن جيمس ماتيس وزير الدفاع في إدارة ترامب أجل هذا الموعد إلى أول يناير/ كانون الثاني.
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