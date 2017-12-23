نائب وزير الخارجية الروسي: قرار أمريكا حول تصدير الأسلحة لأوكرانيا خطير

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، غريغوري كاراسين، بأن موسكو تعتبر قرار الولايات المتحدة حول تصدير الأسلحة لكييف خطيرا، مشيرا إلى أن هذه الأعمال قد تؤدي لفشل تنفيذ اتفاقيات مينسك.

© REUTERS/ JONATHAN ERNST أمريكا تعلق بعض مزايا أوكرانيا بموجب برنامج التجارة التفضيلية

موسكو — سبوتنيك . وقال كاراسين لـ "سبوتنيك": "تقييم موسكو القرارات التي اتخذتها الولايات المتحدة حول تصدير الأسلحة الفتاكة لكييف خطيرا إلى حد كبير، المشكلة ليست في نوعية وعدد الأسلحة الأمريكية، بل في تشجيع واشنطن لأنصار الحرب في كييف، وتدفعهم نحو السيناريو العسكري".

أعلنت الوزارة الخارجية الأمريكية 23 ديسمبر/كانون الأول، أن الإدارة الأمريكية قررت تزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية لحماية سيادتها وسلامة أراضيها.

وجاء في بيان ورد لـ "سبوتنيك"، سابقا:إن الولايات المتحدة قد قررت تزويد أوكرانيا بقدرات دفاعية معززة كجزء من جهودنا لمساعدة أوكرانيا في بناء القدرات الدفاعية على المدى الطويل لحماية سيادتها وسلامة أراضيها، وكذلك للتصدي للمزيد من "العدوان".