ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الاستوائية في الفلبين إلى 133 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا العاصفة الاستوائية "تمبين" التي تضرب جنوب الفلبين إلى 133 قتيلا، وعدد كبير من المفقودين، فيما خلفت انهيارات أرضية وفيضانات.

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم السبت، إن "حصيلة القتلى جراء العاصفة الاستوائية تمبين في الفلبين تخطت 133 شخصا"، محذرة من أن "جزيرة ميندانوا، ثاني أكبر الجزر في البلاد والتي يقطن فيها 20 مليون نسمة، تواجه إعصارا حقيقيا".

© AP Photo/ Aaron Favila مقتل 26 شخصا في انهيارات أرضية بعد عاصفة ضربت الفلبين

وأضافت الوكالة أن "رجال الإنقاذ انتشلوا 36 جثة من نهر سالوغ، اليوم السبت، فيما تشير تقارير رسمية إلى وجود أعداد أكبر"، متابعة أن "حصيلة القتلى في شبه جزيرة زامبوانغا ارتفعت إلى 28 شخصا، فيما تقول الشرطة أن 81 آخرين في عداد المفقودين".

وأوضحت الوكالة أن "عاصفة تمبين تأتي بعد أقل من أسبوع على العاصفة الاستوائية كيا-تاك التي خلفت 54 قتيلا، و24 مفقودا، في وسط الفلبين".

ولفتت الوكالة إلى أن الفلبين تواجه سنويا 20 عاصفة كبيرة، عدد منها يعد "مميتا"، فيما واجهت بالفعل إعصار "هاييان" في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، والذي أسفر عن مقتل الآلاف وتدير مدن وقرى بالكامل وسط البلاد.