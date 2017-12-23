تحذيرات في ألمانيا من "بيتكوين"... "قد يخسر المستثمر كافة أمواله"

حذرت سلطات الرقابة المالية في ألمانيا من الاستثمار في العملة المشفرة "بيتكوين" وذلك في ظل تذبذب قيمتها.

© REUTERS/ Dado Ruvic عملة بيتكوين تهبط إلى أقل من 13 ألف دولار وتتجه لأسوأ أسبوع منذ 2013

وأشارت السلطات إلى أنها تراقب الوضع عن كثب، إذ قفزت قيمة هذه العملة من ألف دولار إلى ما يقارب 20 ألفا قبل أن تعود وتنخفض إلى 12 ألف دولار.

وفي هذا الجانب قال رئيس هيئة الرقابة المالية الألماني فيليكس هوفلد، اليوم السبت: "الأمر يدور حول عمليات مضاربة عالية تنطوي على خطر الخسارة الشاملة". بحسب "دويتشه فيليه".

لافتا إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك تجاوزات تؤدي إلى خسائر فادحة، داعيا المستثمرين إلى الحرص البالغ.

وذكر هوفلد أنه يتعين على المستثمر أن يعلم "أنه من الممكن أن يخسر كافة أمواله في أسوأ الحالات".

وأعلن هوفلد أن هيئته ستتابع التطورات عن كثب، موضحا أنه على عاتق الهيئة الآن مهمة تعلم كبيرة لفهم كيفية التعامل مع هذا المجال.

يشار إلى أن اثنين من أكبر الأسواق المالية في الولايات المتحدة تقومان حاليا بتداول عقود آجلة بعملة البيتكوين، لتصبح بذلك العملة الافتراضية متداولة في السوق المالي التقليدي.

ومنذ بداية هذا العام 2017 ارتفعت بشدة قيمة عملة "بيتكوين"، المتداولة على الإنترنت، حيث قفزت من نحو ألف دولار إلى ما يقرب 20 ألف دولار، لتنخفض قبيل عيد الميلاد إلى 12 ألف دولار.

وكلما ارتفع سعر البيتكوين، تعالت الأصوات من أوساط سياسية وبنوك مركزية بالمطالبة بوضع قواعد منظمة لتداول هذه العملة.

وكان رئيس البنك المركزي الألماني، ينز فايدمان، حذر الاثنين الماضي من المخاطر التي تنطوي عليها عملة بيتكوين، حيث قال في فرانكفورت: "إنها استثمارات تقوم على المضاربة من الممكن أن تسفر عن خسارة الأموال".