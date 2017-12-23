ميركل وماكرون: لا بدائل عن التسوية السلمية في أوكرانيا

حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأطراف الضالعة في زيادة انتهاكات وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا على تنفيذ القرارات التي اتفقوا بالفعل عليها في أسرع وقت ممكن.

© REUTERS/ JONATHAN ERNST أمريكا تعلق بعض مزايا أوكرانيا بموجب برنامج التجارة التفضيلية

وحذر مسؤولون أوكرانيون ومراقبون أمنيون وداعمون أجانب لأوكرانيا يوم الأربعاء من أن قرار موسكو الانسحاب من مجموعة مراقبة وقف إطلاق النار الأوكرانية الروسية قد يتسبب في احتدام القتال في شرق أوكرانيا.

وقالت ميركل وماكرون في بيانهما إنه ليس هناك بدائل عن التوصل لتسوية سلمية بالكامل وطالبا بعودة الضباط الروس إلى المركز المشترك للمراقبة والتنسيق.

واتهمت روسيا الجانب الأوكراني بعرقلة عملها وفرض قيود على وصولها إلى مناطق القتال.

وقال البيان المشترك "يطلبان من الأطراف في ظل الوضع الأمني المقلق اتخاذ خطوات فورية يمكن التحقق منها لإصلاح هذا الوضع".

وأضاف "من الضروري تطبيق اتفاقات فض الاشتباك وسحب العتاد والأسلحة الثقيلة إلى مناطق خلف خطوط الانسحاب المتفق عليها.. سحب الدبابات والمدفعية وقذائف المورتر إلى مواقع التخزين المتفق عليها".

وتابع البيان "توجد جوانب أخرى من اتفاقات مينسك تحتاج أيضا للتعامل معها بشكل جدي مثل انسحاب التشكيلات الأجنبية المسلحة واستعادة السيطرة على الحدود الروسية الأوكرانية".

وقال مسؤولون يراقبون الصراع يوم الثلاثاء، إن القتال في شرق أوكرانيا وصل إلى أسوأ مستوياته منذ أشهر.