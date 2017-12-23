دقات ساعة "بيغ بن" تعود بعد توقف

بمناسبة احتفالات عيد الميلاد والعام الجديد 2018، دق اليوم السبت ناقوس "بيغ بن" من برج الساعة الشهير بمبنى البرلمان البريطاني بعد أشهر من الصمت.

ويستأنف الناقوس الكبير دقاته حتى الواحدة مساء "12:00 بتوقيت غرينتش" من أول أيام العام الجديد بعد توقفه عن العمل منذ ظهر 21 آب/ أغسطس.

وسيلتزم الصمت معظم فترات السنوات الأربع المقبلة بسبب أعمال ترميم البرج الذي شيد قبل 157 عاما. بحسب ما ذكرته رويترز.

ويعتبر قصر وستمنستر، وهو مقر البرلمان، من المواقع التراثية العالمية ويجتذب عددا كبيرا من السائحين. ويعتبر برج إليزابيث البالغ ارتفاعه 96 مترا من أكثر المباني التي يلتقط لها صور في العالم.