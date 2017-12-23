تسجيل
22:59 23 ديسمبر/ كانون الأول 2017
مباشر
    بحث
    أقليم كشمير

    باكستان تقصف كشمير في الهند ومقتل ضابط وثلاثة جنود هنود

    © REUTERS/
    العالم
    انسخ الرابط
    0 10

    لقي ضابط وثلاثة جنود هنود مصرعهم، اليوم السبت، في قصف باكستاني على منطقة بإقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان.

    كشمير
    © AP Photo/ Dar Yasin
    الهند: باكستان تطلق النار عبر حدود كشمير
    القاهرة — سبوتنيك. ونقل موقع "إنديان إكسبريس"، عن الناطق باسم وزارة الدفاع الهندية بإقليم أودامبور، أن "رائدا بالجيش الهندي، وثلاثة مجندين، قتلوا في قصف باكستاني على خط السيطرة بقسم كيري، بمقاطعة راجوري في جامو وكشمير".

    وأضاف جوشي أن "مجندين آخرين قد أصيبا في القصف".

    وقال الموقع إن القوات الباكستانية قصفت القوة الهندية "بدون استفزاز" من الجانب الهندي.

    وبحسب الموقع، لقي نحو 12 مدنيا وعسكريا مصرعهم ضمن نحو 300 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار بطول الحدود خلال عام 2017.

    وتقع اشتباكات مسلحة متكررة بين الشرطة، والمتمردين في كشمير، الواقعة على الحدود الهندية- الباكستانية، وهي منطقة متنازع عليها بين الدولتين منذ العام 1947، ليس لها حدود رسمية بين هاتين الدولتين حالياً وتقسم قوات الجيش من الدولتين خطَّ المراقبة فيها. وتتهم الهند الجيش الباكستاني والمخابرات الباكستانية بدعم مجموعات انعزالية مسلحة في المنطقة، الشيء الذي تنفيه إسلام أباد.

    واندلعت العام الماضي احتجاجات اعتراضا على قتل الشرطة لزعيم سابق للمتمردين يدعى برهان واني، وهي الاحتجاجات التي استمرت عدة أشهر بعد مقتله، وأسفرت عن مقتل نحو 90 شخصا، وإصابة آلاف آخرين.

    وتتكرر الاحتجاجات بين المطالبين بالانفصال، والشرطة الهندية منذ سنوات، فيما بقيت العلاقات بين الهند وجارتها باكستان متوترة منذ تاريخ تقسيم الهند من قبل بريطانيا في عام 1947.

    وحدثت بين الهند وباكستان عدة حروب واسعة النطاق، في سنوات 1947-1948 ، وفي 1965 و 1971، فضلا عن عدد من النزاعات الحدودية الصغيرة. وكانت مسألة إقليم كشمير سببا لحربين. وتتهم الهند الجيش والمخابرات الباكستانية بدعم الانفصاليين بولاية جامو وكشمير، في الوقت الذي تنفي فيه إسلام آباد هذه الاتهامات.

    انظر أيضا:

    حشد غاضب يضربون شرطيا حتى الموت في كشمير
    مقتل 3 جنود في هجوم على قاعدة هندية في كشمير
    مصرع 4 مدنيين في قصف متبادل بين الهند وباكستان في كشمير
    هجوم مسلح يودي بحياة تسعة جنود هنود في كشمير
    الهند: اشتباكات في كشمير بعد مقتل مسلم على أيدي هندوس بسبب البقر
    الكلمات الدلالية:
    كشمير, العلاقات الهندية الباكستانية, قصف باكستاني على كشمير, الجيش الهندي, باكستان, الهند
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزوجته أنتونيللا روكوتسو
    أهم حفلات زفاف عام 2017
    انتصار سوريا وروسيا على داعش
    هذه نتيجة تحالف عسكري حقيقي ضد الإرهاب
    الأسلحة الأمريكية لدى القوات الكردية في سوريا
    الأسلحة الأمريكية لدى القوات الكردية في سوريا

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك