مغنية أمريكية تتهم مدير حملة ترامب بالتحرش

دعمت المغنية الأمريكية، جوي فيلا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أثناء حملته الانتخابية.

وقالت المغنية الأمريكية إن كوري ليواندوسكي المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية قد تحرش بها ولامسها خلال سهرات في فندق ترامب بواشنطن، حسب أ ف ب.

واتهمت جوي التي أرتدت ثوبا كتب عليه "لنعد إلى أمريكا عظمتها" خلال توزيع حفلة جوائز غرامي السنة الحالية، ليواندوسكي بملامستها خلال سهرات في فندق ترامب بواشنطن.

Here’s the photo of @CLewandowski_ seconds before he slapped my ass, I told him to stop, and then he did it again. I was shocked and embarrassed by his behavior. https://t.co/61EYvOG4e9 pic.twitter.com/a8NgLnvCEZ — Joy Villa (@Joy_Villa) December 23, 2017

​وقالت جوي "31" عاما إنها تعرفت على كوري ليواندوسكي عن طريق صديق لها، قام بتقديمها إليه، في إحدى الحفلات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حسب موقع بولتيكو.

Thank you so much Mr. President, you have inspired ME to be great! You are my ultimate warrior role model…it's our time to keep winning!🇺🇸 https://t.co/b45NIAblMb — Joy Villa (@Joy_Villa) October 27, 2017

​وأضافت جوي أن انطباعها الأول عنه إنه يرفضها، وقد شعرت بذلك حينما حاولت أن تلتقط صورة لنفسها معه.

وقالت جوي فيلا إنه فاجأها بأن ضربها على ظهرها بعد أن ألتقطت الصورة، وهو ما صدمها، حسب موقع بولتيكو.

​وكتبت جوي على صفحتها الرسمية بموقع تويتر أن ليواندوسكي قام بضربها مرة أخرى بعد أن طلبت منه ألا يفعل ذلك.

Thank you so much Mr. President, you have inspired ME to be great! You are my ultimate warrior role model…it's our time to keep winning!🇺🇸 https://t.co/b45NIAblMb — Joy Villa (@Joy_Villa) October 27, 2017

​وتحرش ليواندوسكي بجوي للمرة الثانية، بعد أن قالت له إنها ستتهمه بالتحرش، وهو ما رد عليه بقوله:"افعلي ذلك، أعمل حاليا في القطاع الخاص"، حسب موقع بولتيكو.