مغنية أمريكية تتهم مدير حملة ترامب بالتحرش

وقالت المغنية الأمريكية إن كوري ليواندوسكي المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية قد تحرش بها ولامسها خلال سهرات في فندق ترامب بواشنطن، حسب أ ف ب.
واتهمت جوي التي أرتدت ثوبا كتب عليه "لنعد إلى أمريكا عظمتها" خلال توزيع حفلة جوائز غرامي السنة الحالية، ليواندوسكي بملامستها خلال سهرات في فندق ترامب بواشنطن.
Here’s the photo of @CLewandowski_ seconds before he slapped my ass, I told him to stop, and then he did it again. I was shocked and embarrassed by his behavior. https://t.co/61EYvOG4e9 pic.twitter.com/a8NgLnvCEZ— Joy Villa (@Joy_Villa) December 23, 2017
وقالت جوي "31" عاما إنها تعرفت على كوري ليواندوسكي عن طريق صديق لها، قام بتقديمها إليه، في إحدى الحفلات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حسب موقع بولتيكو.
Thank you so much Mr. President, you have inspired ME to be great! You are my ultimate warrior role model…it's our time to keep winning!🇺🇸 https://t.co/b45NIAblMb— Joy Villa (@Joy_Villa) October 27, 2017
وأضافت جوي أن انطباعها الأول عنه إنه يرفضها، وقد شعرت بذلك حينما حاولت أن تلتقط صورة لنفسها معه.
وقالت جوي فيلا إنه فاجأها بأن ضربها على ظهرها بعد أن ألتقطت الصورة، وهو ما صدمها، حسب موقع بولتيكو.
Celebrate good things with great people! My power sister @IvankaTrump, always a blessing to laugh with you! ❤️🎄❤️😍 Happy #HANUKKAH! 🕎✡️🕎at the @whitehouse Christmas Party last night! @foxandfriends @foxnews @realdonaldtrump #unity #love #womenwhowork pic.twitter.com/x7APzrtlen— Joy Villa (@Joy_Villa) December 13, 2017
وكتبت جوي على صفحتها الرسمية بموقع تويتر أن ليواندوسكي قام بضربها مرة أخرى بعد أن طلبت منه ألا يفعل ذلك.
Thank you so much Mr. President, you have inspired ME to be great! You are my ultimate warrior role model…it's our time to keep winning!🇺🇸 https://t.co/b45NIAblMb— Joy Villa (@Joy_Villa) October 27, 2017
وتحرش ليواندوسكي بجوي للمرة الثانية، بعد أن قالت له إنها ستتهمه بالتحرش، وهو ما رد عليه بقوله:"افعلي ذلك، أعمل حاليا في القطاع الخاص"، حسب موقع بولتيكو.
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