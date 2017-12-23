ارتفاع حصيلة قتلى عاصفة تمبين بالفلبين إلى 182

ارتفعت حصيلة ضحايا العاصفة الاستوائية "تمبين" التي تضرب جنوب الفلبين إلى 182 قتيلا، وعدد كبير من المفقودين، فيما خلفت انهيارات أرضية وفيضانات.

© Sputnik. Igor Zarembo ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الاستوائية في الفلبين إلى 133 قتيلا وتأتي عاصفة "تمبين" بعد أقل من أسبوع على العاصفة الاستوائية كيا-تاك التي خلفت 54 قتيلا، و24 مفقودا، في وسط الفلبين.





ولفتت وكالة "فرانس برس" إلى أن الفلبين تواجه سنويا 20 عاصفة كبيرة، عدد منها يعد "مميتا"، فيما واجهت بالفعل إعصار "هاييان" في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، والذي أسفر عن مقتل الآلاف وتدير مدن وقرى بالكامل وسط البلاد.

وقال قائد شرطة سلفادور ويلسون ميسلوريس "تم تحذير السكان بشكل واسع. لكن بما أن الأعاصير قليلة هنا لم يأخذ المقيمون على ضفاف أنهار تحذيراتنا على محمل الجد".