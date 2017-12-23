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22:58 23 ديسمبر/ كانون الأول 2017
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    زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    تغريدة جديدة لترامب عبر "تويتر" بسبب كوريا الشمالية

    © AP Photo/ Wong Maye-E, Pablo Martinez Monsivais
    العالم
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    أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ترحيبه بالعقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الأمن على كوريا الشمالية، لاستمرار تجاربها الصاروخية.

    وقال ترامب في تغريدة عبر تويتر: "التصويت لصالح العقوبات في مجلس الأمن ضد كوريا الشمالية بنسبة 15-0، يثبت أن العالم يريد السلام لا الموت".

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    ووفقا لما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية، تنص العقوبات الجديدة على وضع سقف لواردات كوريا الشمالية من المشتقات النفطية بحيث لا يتجاوز نصف مليون برميل سنويا وأربعة ملايين برميل من النفط الخام، وترحيل جميع مواطني كوريا الشمالية الذين يعملون في الخارج خلال مدة 12 شهرا لحرمان كوريا من أحد أهم مصادر العملة الصعبة، وحظر صادرات كوريا الشمالية من السلع والآلات والأدوات الكهربائية.

    وقامت الصين وروسيا، وهما أهم شريكين تجاريين لبيونغيانغ، بالتصويت لصالح القرار، لتؤكد نيكي هايلي مندوبة الولايات المتحدة في المجلس، أن هذه العقوبات تمثل رسالة واضحةمفادها أن أي تمادي سيواجه بعقوبات وعزلة.

    ووصفت هايلي كوريا الشمالية بأنها أكثر الشرور مأسوية في العصر الحديث، في الوقت الذي تؤكد فيه الإدارة الأأمريكية أنها تسعى لحل "دبلوماسي للأزمة مع كوريا الشمالية.

    انظر أيضا:

    هيلي: مستمرون في عزل كوريا الشمالية عن العالم
    مجلس الأمن الدولي يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية
    كوريا الشمالية: ترامب يسعى بـ"وثيقة إجرامية" لفرض التبعية على العالم كله
    الكلمات الدلالية:
    الولايات المتحدة, أمريكا, الأمم المتحدة, عقوبات, مجلس الأمن, كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, ترامب
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