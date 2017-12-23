وزارة الدفاع الأفغانية: مقتل 32 مسلحا وإصابة 19 في عمليات أمنية

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم السبت 23 ديسمبر/كانون الأول، عن مقتل 32 مسلحا وجرح 19 آخرين في عمليات أمنية بمناطق مختلفة من البلاد.

موسكو — سبوتنيك . وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان:

إن القوات المسلحة الأفغانية والقوات الأمنية قتلت 32 مسلحا، من بينهم ثلاثة باكستانيين، في مناطق مختلفة من البلاد، فيما أصيب 19 آخرون.

ووفقا للبيان، "فقد شن الجيش الأفغاني عمليات لمكافحة الإرهاب في ولايات ننغرهار وغزني وقندهار وأوروزغان وفارياب وهلمند على مدار 24 ساعة مضت، فضلا عن 9 عمليات تطهير و12 عملية للقوات الخاصة"، وتابع البيان أن القوات الجوية "نفذت 14 ضربة جوية على معاقل المسلحين".

وتعاني أفغانستان من حالة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني بعد تصاعد عمليات الجماعات المسلحة، بما في ذلك العمليات التي تقوم بها حركة طالبان وتنظيم داعش، فيما تقوم قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية بعمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد.