فنزويلا تعتزم إطلاق سراح نشطاء وطرد دبلوماسيين

قالت مسؤولة اليوم السبت إن حكومة فنزويلا اليسارية قد تطلق سراح 80 ناشطا من المعارضين للحكومة وتطرد اثنين من الدبلوماسيين الكبار أحدهما من كندا والآخر من البرازيل بعد انتقادات بشأن الحقوق.

© Sputnik. Alexey Filippov روسيا تستكمل توريد الأسلحة إلى فنزويلا

وبحسب "رويترز"، قالت ديلسي رودريجيز رئيسة الجمعية التأسيسية الموالية للحكومة إن الجمعية توصي بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين قريبا وفرض عقوبات بديلة عليهم من بينها خدمة المجتمع وتعويض الضحايا.

وتقول الجماعات الحقوقية ومعارضو الرئيس نيكولاس مادورو إن السلطات تحتجز بشكل غير مشروع 268 مسجونا سياسيا عقابا لهم على الاحتجاج ضد "الديكتاتورية".

ويقول الرئيس مادورو، الذي تولى المنصب خلفا لهوغو تشافيز، إن هذا هراء وإن جميع النشطاء المعتقلين موجودون في السجن بتهم تتعلق بالعنف والتخريب طبقا للقانون.