70 % من الأمريكيين يرجحون وقوع أعمال إرهابية قريبا

twitter/Joy_Villa مغنية أمريكية تتهم مدير حملة ترامب بالتحرش وكشف الاستطلاع الذي أجرته شركة الأبحاث "إس إس آر إس" في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر لصالح شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه غالبية الأمريكيين يتوقعون حدوث عمليات إرهابية في الأسابيع المقبلة.

وقال 70% من العينة أن ذلك "مرجح"، عند سؤالهم عن اعتقادهم بوقوع مزيد من الأعمال الإرهابية في الولايات المتحدة على مدار الأسابيع المقبلة، ورأى 28% أن هذا "مرجح جدا"، بينما قال 42% بأن هذا "مرجح نوعا ما".





وأشارت cnn أن هذه النسبة تعد أحد أعلى المستويات منذ هجمات 11 سبتمبر، ولفتت إلى أنه تم طرح نفس السؤال بعد 10 أيام على انهيار مركز التجارة العالمي، فكان 66% يعتقدون أن الأعمال الإرهابية يمكنها الحدوث خلال الأسابيع القادمة، و22% يرون أنه "مرجح جدًا"، و44% يرون أنه "مرجح نوعا ما".