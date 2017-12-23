فنزويلا: السفير البرازيلي والقائم بالأعمال الكندي "غير مرغوب فيهما"

© Sputnik. Alexey Filippov روسيا تستكمل توريد الأسلحة إلى فنزويلا

وأعلنت رئيسة الجمعية الوطنية التأسيسية ديلسي رودريغيز اليوم السبت 23 ديسمبر/ كانون الأول اعتبار فنزويلا السفير البرازيلي لديها روي بيريرا والقائم بالاعمال الكندي كريب كواليك "غير مرغوب فيهما".، حسب أ ف ب.

وقالت رودريغيز إنه في اطار "صلاحيات الجمعية التأسيسية، قررنا اعتبار سفير البرازيل شخصا غير مرغوب فيه حتى اعادة النظام الدستوري الذي انتهكته الحكومة في هذا البلد الشقيق"، في إشارة إلى الرئيس البرازيلي ميشال تامر.

وتولى تامر الحكم قبل عام ونصف عام بعد إقالة الرئيسة السابقة ديلما روسيف التي كان نائبا لها.

وأخذت رئيسة الجمعية التأسيسية الفنزويلية على القائم بأعمال كندا "تدخله الدائم والملح والصارخ في الشؤون الداخلية لفنزويلا"، حسب أ ف ب.

© REUTERS/ Miraflores Palace فنزويلا ستطلق عملة مشفرة لمواجهة "الحصار" المالي

وصعدت كندا خطابها حيال نظام الرئيس نيكولاس مادورو وحضته على التحاور مع المعارضة وفرضت عليه عقوبات.

وقررت الحكومة الكندية الجمعة تجميد أصول 52 مسؤولا في فنزويلا وروسيا والسودان ومنعهم من دخول أراضيها على خلفية ملفات فساد أو انتهاكات لحقوق الانسان.

كذلك، دعت السوق المشتركة لدول اميركا الجنوبية (ميركوسور) التي تضم البرازيل والارجنتين وباراغواي واوروغواي، الخميس فنزويلا الى الافراج عن السجناء السياسيين واحترام حقوق الانسان، حسب أ ف ب.

وعلقت ميركوسور في أغسطس/ آب الماضي عضوية فنزويلا حيث تستمر الأزمتان السياسية والاقتصادية.