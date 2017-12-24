مقتل 37 في حريق في مركز تجاري بالفلبين

شب حريق في مركز تجاري في مدينة دافاو بجنوب الفلبين، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 37 شخصا معظمهم من العاملين في مركز للاتصالات وذلك حسبما قال مسؤول حكومي بالمدينة.

وأعلن باولو دوتيرتي نائب رئيس بلدية المدينة، أن فرص وجود ناجين من بين 37 شخصا ما زالوا مفقودين في مركز (إن.سي.سي) التجاري "منعدمة".

وأضاف دوتيرتي وهو الابن الأكبر للرئيس رودريجو دوتيرتي"فلنصلي من أجلهم"، بحسب "رويترز".