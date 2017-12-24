تسجيل
11:10 24 ديسمبر/ كانون الأول 2017
مباشر
    بحث
    سفن الناتو في البحر الأسود

    الأمين العام للناتو: الحلف يفتقد المهارات القتالية تحت سطح البحر

    © AFP 2017/ Daniel Mihailescu
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    اعترف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي جينز ستولتنبرغ، اليوم الأحد 24 ديسمبر/كانون الأول، أن أسطول الحلف فقد المهارات اللازمة للقتال في البحر.

    مقاتلات J-10
    © RIA Novosti. Maria Chapligina
    مقاتلات الناتو تنفذ طلعات تدريبية فوق إستونيا على ارتفاعات منخفضة
    موسكو — سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ تعليقًا على النشاط المتزايد للغواصات الروسية:

    استثمرت روسيا بشكل واسع في أسطولها البحري، وخصوصا في الغواصات، نشاط الغواصات الروسية هو الأعلى الآن منذ الحرب الباردة.

    وأشار الأمين العام في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر الجماين تسايتونغ" وشاركت فيها فاينانشال تايمز وواشنطن بوست، إلى أن حلف الناتو يفتقد المهارات القتالية في البحر، وأضاف ستولتنبرغ:

    بعد انتهاء الحرب الباردة، خفض الناتو قدراته في البحر، وخاصة القدرة على محاربة الغواصات، ونحن أقل تدريبا وفقدنا مهاراتنا.

    وأعلن قائد قوات الغواصات التابعة للناتو، الفريق أول بحري أندرو لينون، أمس أن روسيا عززت أسطولها تحت سطح البحر، ووسعت نطاق عملياتها، في شرق البحر المتوسط وحول كابلات الاتصالات الحيوية عبر الأطلنطي.

    وأكد لينون أن الناتو رصد "الكثير من النشاطات" من قبل 6 غواصات روسية جديدة تعمل بالديزل والكهرباء، أو ما يعرف بـ"غواصة كيلو"، في البحرين الأسود والمتوسط، حيث أصبح لموسكو موطئ استراتيجي مهم في القاعدة البحرية في طرطوس على الساحل السوري.

    وأشار  لينون إلى أن روسيا كانت "تهتم بشكل واضح بالبنية التحتية للكابلات في دول الناتو"، خصوصاً بتلك التي تربط الاتصالات بين الولايات المتحدة وأوروبا، مؤكداً أن العمليات الروسية، بالقرب من خطوط الكابلات، تشمل سفينة تطلق صواريخ باليستية، وصفها بأنها "سفينة أم".

    انظر أيضا:

    مقاتلات الناتو تنفذ طلعات تدريبية فوق إستونيا على ارتفاعات منخفضة
    قطعة أرض تؤرق الناتو
    مارشال بريطاني: روسيا تستطيع حظر الإنترنت عن دول حلف الناتو
    خبير: الناتو حول ليبيا إلى "مزرعة بلا أبواب"
    الناتو يمدد صلاحيات ستولتنبرغ
    الدفاع الليتوانية: مقاتلات الناتو ترافق طائرات روسية
    "الناتو" يواصل سياسته الدفاعية ضد روسيا
    "الناتو": واشنطن لها حق اتخاذ قرار بنقل سفارتها إلى القدس
    الكلمات الدلالية:
    البحر, غواصات, الحرب الباردة, تدريبات, الناتو, الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزوجته أنتونيللا روكوتسو
    أهم حفلات زفاف عام 2017
    انتصار سوريا وروسيا على داعش
    هذه نتيجة تحالف عسكري حقيقي ضد الإرهاب
    الأسلحة الأمريكية لدى القوات الكردية في سوريا
    الأسلحة الأمريكية لدى القوات الكردية في سوريا

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك