تركيا تعزل 2756 موظف من مؤسسات الدولة

أصدرت السلطات التركية صباح اليوم، مرسوما يعزل 2756 من الموظفين العموميين والعاملين في الجيش والوزارات وقيادة قوات الدرك والبلديات وجهاز الأمن والجامعات بسبب صلتهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز\ يوليو الماضي.

© AP Photo/ اعتقال 16 ضابطا في الجيش التركي

أنطاكيا — سبوتنيك . ووفق مرسوم صدر صباح اليوم الأحد، فقد "تم عزل 637 من العاملين في الجيش، 155 منهم من قيادة القوات البرية و155 آخرين من قيادة القوات البحرية و327 آخرين من قيادة القوات الجوية".

كما أوضح المرسوم أنه "جرى عزل 360 من القيادة العامة لقوات الدرك و61 من المديرية العامة للأمن و4 آخرين من قيادة خفر السواحل، إلى جانب عزل 341 من رئاسة الشؤون الدينية و10 من وزارة الخارجية و19 من وزارة الجمارك والتجارة و245 من وزارة العدل".

وأشار المرسوم إلى أنه تم أيضا "إغلاق 17 جمعية ومؤسسة".

وعقب المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا، منتصف يوليو/ تموز 2016، التي ارتكبتها عناصر مرتبطة بغولن، كلفت الحكومة التركية الشركة، التي تمتلك مكاتب في لندن وواشنطن، بإجراء تحقيق دولي في أنشطة منظمة غولن المشبوهة، بحسب "الأناضول".

يقول روبرت أمستردام، المحامي في شركة "أمستردام وشركاه" للمحاماة إن "غولن ينفق ما لا يقل عن نصف مليون دولار شهريًا لتمويل جماعات ضغط في واشنطن، لمهاجمة تركيا"، بحسب وكالة "الأناضول" التركية.