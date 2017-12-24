الأمن الإسرائيلي يحبط 400 عملية "إرهابية" خلال عام

أعلن رئيس هيئة الأمن الإسرائيلي نداف ارغامان أن الأمن الإسرائيلي أحبط 400 عملية إرهابية خلال عام، بما فيه 13 هجمة انتحارية.

موسكو — سبوتنيك. وقال ارغامان خلال جلسة اللجنة البرلمانية لشؤون الأمن والعلاقات الدولية: "يجب الإشارة إلى أن عدد العمليات الإرهابية خلال هذا العام تقلص مقارنة بالعام الماضي، أما عدد العمليات الإرهابية المحبطة ازداد. في هذا العام أحبطنا 400 عملية إرهابية هامة، ومنهم 13 هجمة انتحارية".

© AP Photo/ Majdi Mohammed الأمن الإسرائيلي يقمع مسيرة لفلسطينيين وأجانب مناهضة للاستيطان

ويذكر أنه من بين العمليات الإرهابية المحبطة هناك 8 عمليات اختطاف و94 "هجمة تضحية" (مصطلح الأمن الإسرائيلي للإشارة إلى هجمات انتحارية ذات دوافع خاصة).

وأشار أرغامان إلى أن في عام 2017 تمكن الإرهابيون من تنفيذ عدد أقل بمرتين تقريباً من الهجمات من العام الماضي. وقال: "في العام الجاري تمكن الإرهابيون الوحيدون من تنفيذ 54 هجمة، في العام الماضي بلغ هذا العدد 108 هجمة. بشكل عام يمكننا أن نتحدث عن نجاحات مثيرة للإعجاب لعمليات مكافحة الإرهاب.

وفقاً له، "تحاول حماس تنفيذ عمليات إرهابية في الضفة الغربية وزعزعة الوضع في فلسطين". وأكد أيضاً أن الوضع في قطاع غزة أيضاً يلقي العديد من التحديات لقوات الأمن الإسرائيلي.

وأفاد أرغامان أن الوضع سيبقى صعباً جداً في المستقبل، لكن الجهات الأمنية، الجيش والشرطة سيفعلون كل شيء من أجل ضمان أمن المواطنين الإسرائيليين.