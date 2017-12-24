لافروف: روسيا تأمل أن تجري السلطات القبرصية تحقيقا محايدا في قضية رجل الأعمال وليام برودر

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن أمله في أن تجري السلطات القبرصية تحقيقا محايدا في قضية مؤسس شركة هيرميتيج كابيتال وليام برودر، يسفر عنه مساءلة الجناة.

© Sputnik. Alexey Filippov لافروف: الاتهامات ضد روسيا بالتدخل في شؤون الدول الأخرى من دون أدلة وحقائق

موسكو — سبوتنيك . وقال لافروف، اليوم الأحد، في تصريح لصحيفة "سيميرينى" القبرصية "نحن نتوقع أن تجرى الجهات المتخصصة في قبرص التحقيق بحيادية ونزاهة، وأن يتحمل الجناه مسؤوليتهم".

وأشار لافروف إلى أن "موسكو تعتقد وفقا لمعلومات من الهيئات المختصة أن السلطات القبرصية لم تغلق القضية، ولكنها فقط علقت التحقيقات".

الجدير بالذكر أنه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي أرسلت مجموعة مكونة من 17 عضوا برلمانيا رسالة إلى السلطات القبرصية الحكومة بالتعاون مع روسيا في التحقيق في قضية فساد متهم فيها برودر، وعقب أسابيع من إرسال الرسالة، قدم برودر بنفسه طلبا إلى المحكمة في قبرص، لإصدار أمر عاجل بعدم نقل تحويل أي معلومات خاصة بأنشطته إلى روسيا.

ويذكر أيضا أن روسيا في عام 2013 أصدرت حكما غيابيا بالسجن لمدة 9 سنوات بحق برودر، بسبب التهرب الضريبي، وادعاء التخفيضات الضريبية، كما ذكر حكم المحكمة أن المستشار القانوني المختص بالضرائب لهيرميتيج كابيتال، والذي توفي في الاحتجاز قبل المحاكمة في موسكو عام 2013، وضع وطور نظاما خاصا برجل الأعمال للتهرب الضريبي.

ورفض برودر الاتهامات الاتهامات، وقال أنه نفسه وقع ضحية للفساد.