دولة أوروبية تنوي نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس

أعلنت إحدى الدول الأوروبية أنها تدرس بجدية نقل سفارتها، في إسرائيل، من تل أبيب إلى القدس، وذلك بعد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

© AFP 2017/ KENA BETANCUR / AFP الجمعية العامة للأمم المتحدة تجتمع بشأن القدس

تدرس السلطات الرومانية بجدية نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وذلك بحسب ما صرح به رئيس البرلمان الروماني، ليفيو دراغنا، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الروماني.

وقال دراغنا أعتقد أنه "يجب أن نتخذ من الولايات المتحدة مثالا، وننقل سفارتنا في إسرائيل"، مضيفا أن "هناك مسائل عملية، جميع المؤسسات المركزية في إسرائيل واقعة في القدس، وسفراء وموظفي السفارة ينتقلون من تل أبيب إلى القدس، اعتقد أننا يجب أن نفكر جديا في نقل سفارتنا إلى القدس".

وأشارت وكالة "معا" الفلسطينية إلى إن الفلسطينيين المقيمين في رومانيا يطالبون سلطات بلادهم باتخاذ خطوات عاجلة والعمل على إقناع رومانيا، بالعدول عن قرارها بشأن نقل سفارتها.

وقالت السفارة الرومانية في إسرائيل لصحيفة "إسرائيل هايوم" إن الحديث عن نقل السفارة حقيقيا، على الرغم من الأصوات في مجلس النواب الروماني التي تقول أن العملية يجب أن تتم من خلال وزارة الخارجية.

وبحسب موقع "جويش برس"، فإن وسائل الإعلام الرومانية قد أرجعت قرار نقل السفارة إلى خوف السلطات الرومانية من إدارة ترامب التي هددت بسحب الدعم إلى الدول التي تعارض القرار.

وأعلنت الجمهورية التشيكية والفلبين عزمهما نقل سفارتيهما إلى القدس.

وكانت رومانيا من بين 35 دولة قد امتنعوا عن التصويت على قرار الأمم المتحدة الذي يعارض إعلات رتامب بشأن القدس، وهم "الأرجنتين وأستراليا وبنين وبوتان واننتجولا والبوسنة وكندا وكرواتيا والتشيك ودومنيكان وغينيا الاستوائية وفيجي وهايتي وهانغاريا وجمايكا وكريباتي ولاتيفيا وليستو ومالاوي ومكسيك وبنما وبارغواي والفلبين وبولندا ورومانيا ورواندا وسولمون وجنوب السودان وترينداد وتوفالو".