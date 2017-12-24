نتنياهو يوجه الخارجية الإسرائيلية بالانسحاب من اليونسكو

القاهرة-سبوتنيك. وذكر بيان لرئاسة الوزراء الإسرائيلية، اليوم الأحد، 24 ديسمبر/كانون الأول، أن نتنياهو "أوعز لوزارة الخارجية خلال نهاية الأسبوع بالانسحاب من منظمة اليونسكو"، موضحاً أنه "يجب اتخاذ هذه الخطوة على ضوء التعامل المنحاز وأحادي الجانب والسخيف معنا الذي تتميز به هذه المنظمة، وأيضا على خلفية الموقف الأمريكي الحازم في الأمم المتحدة الذي نرحب به".

وكشف نتنياهو عن أن "الحكومة الإسرائيلية قررت تشديد المعايير بما يخص منحها الدعم للجمعيات الفلسطينية"، بعدما طالب وزراء الخارجية الأوروبيين "بالتوقف عن دعم المنظمات التي تدعم الإرهاب ومقاطعة إسرائيل، هذه الخطوة وهي ليست الأولى، لن تكون الأخيرة، سنواصل العمل في هذا الاتجاه".

وقال إن "الرئيس الفلسطيني أعلن أنه ينسحب عمليا من العملية السلمية، وهنا يتجلى أن من لا يريد حل الصراع هم الفلسطينيون"، متابعا "الولايات المتحدة قالت شيئا هاما للغاية وهو إن جذور الصراع في الشرق الأوسط لا تكمن في إسرائيل بل في إيران وفي الإسلام المتطرف وفي الإرهاب الذي يمارسه".