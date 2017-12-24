الكويت توقع اتفاقا مع "شل" العالمية لتزويدها بالغاز المسال

أعلنت "مؤسسة البترول الكويتية"، اليوم الأحد، توقيعها اتفاقية مع شركة "شل" البريطانية – الهولندية، لتزويد الدولة بالغاز الطبيعي المسال "إل إن جي"، ولمدة 15 عاماً.

© REUTERS/ Alexander Zemlianichenko/Pool البحرين وروسيا تبحثان مشاريع الغاز الطبيعي المسال

القاهرة — سبوتنيك . وقالت المؤسسة الكويتية، في بيان صحافي، نقلته وكالة "كونا"، إن "الاتفاقية ستساعدها على تلبية الطلب المتزايد من الطاقة وتنفيذ خطتها الطموحة الهادفة إلى تأمين حاجة البلاد المتزايدة من الطاقة النظيفة".

وأضافت "إنه بناء على خطة دولة الكويت الطموحة للنمو الاقتصادي، جاء سعى المؤسسة لاستيراد الغاز الطبيعي، إضافة إلى تنفيذ رؤيتها المتمثلة في المحافظة على البيئة، من خلال تقليل الانبعاثات الضارة، وتحسين جودة الهواء."

يشار إلى أن شركتا "شل" و"قطر للبترول" — ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم — وقعتا، في حزيران/يونيو الماضي، اتفاق إطار، لتطوير منشآت عالمية لتزويد السفن بوقود الغاز الطبيعي المسال، وتبلغ استثمارات "شل" في قطاع النفط والغاز القطري حوالي 20 مليار دولار.