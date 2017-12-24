السعودية ترفض منح تأشيرات للاعبي شطرنج إسرائيليين وأطراف أخرى تسعى لمشاركتهم

قال نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، إسرائيل جيلفر، اليوم الأحد إن السعودية رفضت منح تأشيرات دخول لسبعة منافسين إسرائيليين من أجل المشاركة في بطولة للشطرنج تستضيفها المملكة الخليجية على مدار ستة أيام بداية من الثلاثاء المقبل.

© AFP 2017/ Fayez Nureldine رد فعل السعوديين على قرار منع دخول الملاعب بملابس النوم

وذكرت رويترز أنه لم يسبق للسعودية رسميا استضافة أي إسرائيليين وهي لا تعترف بالدولة العبرية ولا ترتبط معها بعلاقات رسمية.

وقال جيلفر إن السعودية "لم ولن تصدر تأشيرات دخول للمنافسين الإسرائيليين".

وأضاف نائب رئيس الاتحاد إن البطولة ستقام كما هو مخطط لها. ولم يتضح بعد إن كانت السعودية رفضت منح تأشيرات لأي منافسين آخرين أم لا رغم أن منافسين قطريين أوضحوا أنهم ربما لا يتمكنوا من المشاركة أيضا.

وقال مركز التواصل الدولي في السعودية في بيان إن أكثر من 180 منافسا سيشاركون في البطولة لكنه لم يرد بعد على طلب للتعليق.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الإسرائيلي للشطرنج، ليئور إيزنبرغ إن "عدة أطراف" تسعى حاليا لتأمين مشاركة المنافسين الإسرائيليين في البطولة.

وأضاف المتحدث لرويترز "هذه ليست بطولة للعالم… وكل لاعب يجب أن يكون له الحق في المشاركة على أسس تتعلق بالاحتراف بغض النظر عن مكان صدور جواز سفره أو الأختام التي يحملها".

وأشار إيزنبرغ أنه يتعين على الاتحاد الدولي أن يعمل على تأمين مشاركة المنافسين الإسرائيليين في البطولات العالمية وأن الاتحاد الإسرائيلي يدرس كل الخيارات بما في ذلك اتخاذ إجراء قانوني أو تنظيم بطولة دولية في إسرائيل للاعبين الذين حرموا من المشاركة في السعودية.

وكان الاتحاد الدولي قال في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إنه يبذل "جهودا هائلة" من أجل ضمان حصول جميع المنافسين على تأشيرات دخول للسعودية.