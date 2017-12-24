ليتوانيا: التعاون والمتاجرة مع روسيا أفضل من محاربتها

أكدت رئيسة ليتوانيا داليا غريباوسكايتي على أن التعاون والتجارة مع روسيا خير من محاربتها، موضحة أن التعاون يساهم في حماية مصالح الدولة.

© Sputnik. Ramil Sitdikov ليتوانيا تؤكد أنها صاحية لروسيا

فيلنيوس — سبوتنيك . وقالت غريباوسكايتي في مقابلة لصحيفة "15 مين" الإلكترونية إنه "يجب البحث عن إمكانية أن نكون منفتحين على التغيرات، وفي حال الضرورة تغيير الموقف، دون أن نتخلى عن المبادئ، لكن يجب التفكير أنه من الأفضل أن نتعاون بدلا من أن نتحارب".

وأضافت الرئيسة "نحن دائما نسعى إلى أن نكون أصدقاء مع جيراننا، ولا يمكننا اختيار الجار، لكن أهم شيء، التعاون يساهم في حماية مصالح الدولة وشعبنا، لذلك من المهم أن نتعاون، نتاجر، ولا نتحارب".

الجدير الذكر أن الاتهامات ضد "القراصنة الروس" بالتدخل المزعوم في العملية الانتخابية، تسمع بشكل دوري، من أفواه السياسيين الغربيين دون تقديم دليل.

وكانت تصريحات مماثلة جاءت في وقت سابق، على لسان ممثلي الحزب الديمقراطي الأمريكي، الذي خسر حملة انتخابات الرئاسة الأخيرة، وأيضا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ونفت روسيا مرارا وتكرارا تلك الاتهامات، وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف وصف هذه الاتهامات بأنها "لا أساس لها على الإطلاق".