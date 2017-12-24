قطر تسعى لتنويع شراكاتها ومنافسة السعودية في أفريقيا

وأضاف بن حمد "كانت زيارة ناجحة وممتعة غطت قضايا إقليمية ودولية".
وبزيارة غانا، يختتم أمير قطر جولته الأولى في غرب إفريقيا، منذ توليه الحكم منتصف عام 2013.
وزار أمير قطر 6 دول بغرب إفريقيا ضمن جولته التي بدأها الخميس الماضي، بدأها من مالي، وشملت بوركينا فاسو، والسنغال، غينيا، ساحل العاج، وأخيرا غانا.
وتأتي هذه الجولة بعد مرور أكثر من 6 أشهر على الأزمة الخليجية التي أدت إلى قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة.
ويرى مراقبون أنه مع استمرار الأزمة أصبح من الضروري أن تسعى الدوحة لتنويع شراكاتها الاقتصادية ومنافسة السعودية التي قدمت مؤخرا دعما ماليا بقيمة 100 مليون دولار للقوة العسكرية الإفريقية لدول الساحل.
وكانت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية القطرية لؤلؤة الخاطر قالت، في مؤتمر صحافي بالعاصمة القطرية الدوحة، إن الجولة "تأتي ضمن توجه قطر لفتح أسواق جديدة وتنويع الاقتصاد إذ تحظى الدول الست بنقاط قوة وفرص اقتصادية واعدة، رغم بعض التحديات الأمنية في بعضها".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)