تركيا تتطلع لإبرام اتفاقيات عسكرية مع القوات السودانية في الفترة المقبلة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأسيس مجلس استراتيجي مشترك مع السودان لبحث مختلف القضايا، معربا عن تطلعه لإبرام اتفاقيات عسكرية في الفترة المقبلة.

© AFP 2017/ Ashraf Shazly السودان يعترض على مصر والسعودية أمام الأمم المتحدة

القاهرة — سبوتنيك . وقال أردوغان، في كلمته أمام البرلمان السوداني، مساء اليوم الأحد "أسسنا مجلسا استراتيجيا بين أنقرة والخرطوم لبحث المسائل الاستراتيجية، وغيرها من القضايا، وسوف يجتمع هذا المجلس مرة واحدة سنويا".

وأضاف أردوغان "رسمنا خارطة طريق لتعزيز علاقاتنا في الفترة المقبلة ونعتزم تطوير التعاون العسكري"، مؤكدا "نتطلع في المرحلة المقبلة لإبرام اتفاقيات تعاون بين القوات المسلحة السودانية والتركية".

ولفت أردوغان إلى أن حجم التبادل التجاري بين أنقرة والخرطوم لا يعكس الواقع، قائلا "علينا مضاعفة حجم التبادل التجاري بيننا لمليار أو ملياري دولار، لكننا نهدف لرفعه إلى 10 مليارات دولار".