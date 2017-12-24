رئيس وزراء تركيا يحط رحاله في السعودية قريبا

أعلنت رئاسة الوزراء التركية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء بن علي يلدريم، سيقوم بزيارة إلى المملكة العربية السعودية، يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

أنطاكيا — سبوتنيك . وأكدت مصادر من رئاسة الوزراء التركية لوكالة "سبوتنيك"، "أن رئيس الوزراء يلدريم سيزور المملكة العربية السعودية في 27 و28 كانون الأول/ ديسمبر الجاري".

وتوقعت وسائل إعلام تركية أن يبحث يلدريم مع المسؤولين السعوديين، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس والأزمة بين قطر ودول خليجية، إضافة إلى مكافحة الإرهاب.

وكانت تركيا قد استضافت قمة إسلامية طارئة بشأن القدس يوم 13 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، غاب عنها العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.