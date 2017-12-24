البابا قبل قداس عيد الميلاد: توقفوا وتأملوا في سيرة المسيح

قبل ساعات من بدء القداس في كنيسة القديس بطرس، حث البابا فرنسيس المسيحيين في العالم على إيجاد لحظة هادئة للتفكير في معنى عيد الميلاد، وتذكر القيم التي جاء به المسيح.

© REUTERS/ ALESSANDRO BIANCHI البابا فرنسيس يصلي من أجل ضحايا عاصفة الفلبين

وقال البابا فرنسيس: "في هذه الساعات التي تقودنا إلى عيد الميلاد، أدعوكم إلى التفرغ لبضع لحظات للتوقف في صمت من أجل تبجيل سر عيد الميلاد بحق".

وقال الزعيم الروحي للكاثوليك البالغ عددهم 1.2 مليار شخص في العالم، وهو يلقي كلمة قبل صلاة التبشير الملائكي اليوم الأحد أمام الحشود في ساحة القديس بطرس،

إن المسيح "يأتي إلينا بالحب والتواضع والحنان".

وبحسب ما نقلته "دويتشه فيله"، صلى البابا فرنسيس من أجل "أن يعم السلام العالم"، ومن أجل إطلاق سراح القساوسة والراهبات وعامة الناس المختطفين، ومن أجل الأشخاص الذين تضرروا جراء عاصفة استوائية مميتة في الفلبين.

وأضاف: "أود أن أؤكد صلاتي من أجل سكان جزيرة مينداناو في الفلبين… فليتلقى الرب الرحيم أرواح القتلى بالرحمة ويرفق بأولئك الذين يعانون بسبب هذه الكارثة".

ومن المقرر أن يبدأ قداس ليلة عيد الميلاد في كنيسة القديس بطرس — وهو واحد من أهم المراسم في الكنيسة الكاثوليكية — في الساعة الثامنة والنصف مساء، حسب توقيت غرينتش، ويستمر حوالي 90 دقيقة.