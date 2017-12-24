الجبير يؤكد على دور روسيا في القضية السورية

أفاد المستشار السياسي للهيئة العليا للمفاوضات، نمرود سليمان، في تصريح لوكالة " سبوتنيك"، أن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، اجتمع قبل قليل، اليوم الأحد، في الرياض مع وفد الهيئة العليا للمفاوضات، برئاسة نصر الحريري.

© REUTERS/ HANNAH MCKAY السعودية تستقبل ممثل المعارضة السورية

موسكو — سبوتنيك . وقال سليمان لـ"سبوتنيك"، الذي كان على اتصال مع أعضاء الهيئة العليا للمفاوضات لوضعه في صورة الاجتماع الأخير أنه: "تم بحث الوضع والإشادة بالدور، الذي لعبه الوفد في الاجتماعات الأخيرة في جنيف. وتحدث الوزير الجبير عن الدور الروسي، وأن لروسيا دور كبير في عملية السلام، لذلك فإن الاجتماع مع روسيا وغيرها مفيد جدا. ومن المفيد جدا نقل وجهة نظر المعارضة لروسيا، ومفيد جدا الانفتاح على روسيا، وكذلك مفيد جدا الانفتاح لكل الدول المؤثرة في القضية السورية. "

وأضاف سليمان، ذكر في الاجتماع: "الآن كل العالم متفق على الحل السياسي. لذلك على المعارضة استغلال هذه الفرصة. الحل العسكري كلف السوريون ثمنا كبيرا، لذلك الآن بدأ الحل السياسي وعليكم أن تقودوا هذه التجربة بالقوة. ونحن كسعوديين جاهزون لدعمكم في أي مجال تريدونه على أساس الحل السياسي، سواء كان هذا عن الطريقة الديبلوماسية السعودية، أو على طريق اتصالنا، ولدينا أصدقاء كثيرون، وروسيا دولة صديقة لنا، يمكننا أن نتصل معهم، وأيضا مع الدول الأوروبية".

ونقل سليمان قوله أن على المعارضة: "أن تتفق على الحلقة الأساسية، الحلقة الأساسية الآن هي مفاوضات سياسية من خلال جنيف. وإذا حدثت هناك اجتماعات أخرى مثل أستانا وسوتشي، فيجب المشاركة فيها، ولكن الأساس هو جنيف".