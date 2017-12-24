قاضية أمريكية: يجب السماح بمقابلات مع الأمريكي المحتجز في العراق

رفضت القاضية الأمريكية تانيا شوتكان، في حكم أصدرته في وقت متأخر أمس السبت 23 ديسمبر / كانون الأول، طلب حكومي بعدم قبول تدخل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بالوصول إلى أمريكي يشتبه بمشاركته في القتال لحساب تنظيم "داعش" الإرهابي.

© REUTERS/ Stefano Rellandini قاضية أمريكية توقف خطة إعدامات سريعة في أركنسو

ولم تقبل القاضية الاتحادية دفوع الحكومة بأن الاتحاد غير ذي صفة في القضية، وأمرت إدارة ترامب بالسماح بمقابلة متشدد أمريكي محتجز في العراق منذ ثلاثة أشهر، وفقا لوكالة "رويترز".

وحكمت القاضية الأمريكية بأنه على "البنتاغون" أن يسمح الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بمقابلة الرجل بشكل فوري وغير خاضع للمراقبة كي يحدد ما إذا كان يريد من الاتحاد أن يوفر له المشورة القانونية والنظر في مدى شرعية احتجازه.

وسلم الرجل نفسه في منتصف سبتمبر / أيلول للمقاتلين الأكراد المدعومين من أمريكا أثناء معركة تحرير الرقة، شمال شرقي سوريا.

ووفقا لحكم القاضية الأمريكية، فإن الرجل تم تسليمه للقوات الأمريكية، التي اعتبرته مقاتلا من الأعداء وتم نقله إلى مركز احتجاز سري في العراق.