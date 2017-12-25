مصرع 5 أشخاص في تحطم طائرة بفلوريدا (فيديو)

لقى 5 أشخاص، اليوم الإثنين، مصرعهم نتيجة تحطم طائرة بمحركين بالقرب من مدينة تامبا بولاية فلوريدا.

وفقا لما ذكرته قناة "سى إن إن" التليفزيونية، فأن طائرة من طراز "سيسنا "340 حلقت صباح اليوم من مطار بارتاو المحلي بالتزامن مع وجود ضباب كثيف.

#BREAKING Maryland couple among 5 killed in Florida plane crash — the small plane was headed to Key West when it crashed Sunday at the end of a runway at a Florida airport



https://t.co/xZquKDBuLU — Annie Yu (@AnnieYuFox5) December 24, 2017

وأفادت القناة، بأن الطائرة اشتعلت فيها النيران وتحطمت، وأنه نتيجة للحادث لقى 5 أشخاص مصرعهم، 4 منهم من الأقارب.

وأضافت القناة، "لم ينج أحد من الذين كانوا على متن الطائرة، لم يكن لديهم فرصة للبقاء على قيد الحياة، فهذه حادثة مأساوية أي كان وقتها. ولكن في عشية عيد الميلاد تعتبر هذه مأساة كبيرة".