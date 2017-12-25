بعد الولايات المتحدة...ثاني دولة تقرر نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس

أعلن رئيس غواتيمالا، جيمي موراليس، الأحد، 24 ديسمبر/كانون الأول، أنه أعطى تعليمات بنقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس، وذلك بعد بضعة أيام من تأييد حكومته للولايات المتحدة في خلاف بشأن وضع المدينة.

وفي بيان مقتضب عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، قال موراليس إنه قرر نقل السفارة من تل أبيب، بعد أن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحدـ بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف هذا الشهر بالقدس عاصمة لإسرائيل، متراجعا عن سياسة تنتهجها الولايات المتحدة منذ عشرات السنين، ومثيرا غضب العالم العربي وحلفاء بلاده الغربيين.