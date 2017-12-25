بالفيديو... نتنياهو مرشد سياحي للمسيحيين في القدس

وفي رسالة بُثت من القدس، ظهر نتنياهو في فيديو على "تويتر" عشية عيد الميلاد ووراءه القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 ويطالب بها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم التي تقام في المستقبل.

ووصف نتنياهو في هذه الرسالة التي كان عنوانها"عيد ميلاد مجيد من القدس عاصمة إسرائيل" إسرائيل بأنها ملاذ لأقليتها المسيحية التي تمثل 2% من السكان وذلك يرجع إلى "أننا نحمي حقوق الجميع في العبادة في الأماكن المقدسة الموجودة خلفي".

© AP Photo/ Oliver de Ros بعد الولايات المتحدة...ثاني دولة تقرر نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس

وذكر نتنياهو أسماء عدة أماكن للزائرين المسيحيين في إسرائيل من بينها كنيسة المهد في مدينة القدس الشرقية التي يسير فيها الزائرون"على خطى المسيح وأصل تراثنا اليهودي-المسيحي".

وقال، "بالنسبة للذين يأتون لإسرائيل سوف أصطحبكم في جولة سياحية. في حقيقة الأمر سأكون مرشدكم في هذه الجولة السياحية".

وأضاف، أن هذا سيحدث في عيد الميلاد العام المقبل.

Merry Christmas from Jerusalem, the capital of Israel! pic.twitter.com/ChhsuqudW8 — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) December 24, 2017

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة إسرائيل في 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وتسبب قراره بموجة انتقادات عالمية واسعة وانقسام في الرأي العالمي المسيحي.

هذا وعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 21 ديسمبر، جلسة طارئة بشأن القدس، صوتت خلالها 128 دولة ضد قرار ترامب.

ويطالب مشروع القرار بعدم جواز تغيير طابع مدينة القدس، ويدعو جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف، عملا بقرار مجلس الأمن 478 (1980).