انفجار قرب مكتب جهاز المخابرات الأفغاني في كابول

قال مسؤولون حكوميون في أفغانستان، إن انتحاريا فجر نفسه قرب مجمع تابع لجهاز المخابرات الوطني الأفغاني في كابول، اليوم الإثنين، مما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 3 قتلى ومصاب واحد.

© REUTERS/ Mirwais Harooni كابول: أعداد الإرهابيين في البلاد تضاعفت ثلاث مرات

ويأتي هذا التفجير بعد أسبوع من إعلان تنظيم "داعش" مسؤوليته عن هجوم على مركز تدريب في نفس الجهاز وهو المديرية الوطنية للأمن في كابول والذي انتهى بقتل المهاجمين قبل أن يتسببوا في سقوط عدد كبير من الضحايا.

وقال مسؤول، إن التفجير وقع قرب مدخل المديرية.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة العامة، إن ما لا يقل عن 3 أشخاص قُتلوا كما أصيب شخص ونقل لمستشفى المدينة.

ووفقا لـ"رويترز"، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير بعد.