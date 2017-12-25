موقف محرج لأردوغان أثناء المؤتمر السادس لحزبه (فيديو)

انتشر شريط مصور على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر تسلل رجل عبر رجال الأمن وانقض معانقا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

كان أردوغان قد صعد إلى المسرح للترحيب بمؤيديه من حزب العدالة والتنمية، في مدينة شيرناك التركية، في الوقت الذي قام شخص بتجاوز الأمن ومعانقة الرئيس التركي، قبل أن يلقي القبض عليه من قبل الحراس الشخصيين للرئيس.

Şırnak programında bir anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerine atlayan vatandaş ortalığı karıştırdı… pic.twitter.com/5j5Jbrd5j7 — Yeniçağ Gazetesi (@Gazete_Yenicag) December 24, 2017

وتم نقل الرجل إلى إدارة الأمن واستجوابه. حيث اتضح أنه يدعى، حسين دمرجان، واعترف أنه هجم على أردوغان بسبب المشاعر الفياضة تجاهه.

ويشار إلى أنه قد تم إطلاق سراحه بعد الاستجواب.