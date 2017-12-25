الملكة إليزابيث تشيد بالروح البريطانية بعد هجمات لندن ومانشستر

أشادت الملكة إليزابيث في خطاب عيد الميلاد بقوة ومرونة مدينتي لندن ومانشستر بعد "الهجمات المفزعة".

© AFP 2017/ Pool/ Jonathan Utz الملكة إليزابيث وزوجها فيليب يحتفلان بعيد زواجهما "البلاتيني"

قالت ملكة بريطانيا إن "الهوية القوية" للعاصمة ومانشستر الواقعة شمالي انجلترا تجلت بعد الهجمات التي شنها متشددون وأيضا بعد حريق مدمر أتى على برج جرينفل السكني في لندن، حسب "رويترز".

وأثنت الملكلة على زوجها الأمير فيليب، الذي اعتزل مباشرة واجباته الملكية الاعتيادية العام الماضي.

"We think of our homes as places of warmth, familiarity and love… there is a timeless simplicity to the pull of home."

Watch Her Majesty The Queen's Christmas broadcast 2017. Merry Christmas to all. #ChristmasDay2017 pic.twitter.com/s9HAvPvrKO — The Royal Family (@RoyalFamily) December 25, 2017

​وقالت الملكة إليزابيث (91 عاما)، إنها تشرفت بزيارة ضحايا هجوم بقنبلة على حفل موسيقي في مانشستر وإنها لمست بنفسها شجاعة وقوة الناجين. ويعتبر خطاب الملكة إليزابيث جزءا أساسيا من تقاليد عيد الميلاد في بريطانيا، حسب "رويترز".

وفي الذكرى السنوية الستين لأول خطاب لها على التلفزيون في عيد الميلاد قالت الملكة إن تأملاتها خلال العام الماضي جعلتها تشعر "بامتنان تجاه نعمتي المنزل والأسرة" وأثنت على زوجها وعلى حس الفكاهة "الفريد" لديه.

والملكة إليزابيث هي أطول حكام العالم جلوسا على كرسي العرش حيث تولت عرش بريطانيا منذ 65 عاما. ونادرا ما تتحدث عن زوجها.

Today, at 3pm GMT, tune in to watch The Queen's Christmas broadcast on TV, radio and here online @RoyalFamily#QueensSpeech #ChristmasDay2017 pic.twitter.com/e25SVIM3KH — The Royal Family (@RoyalFamily) December 25, 2017

​ويعود تاريخ الرسالة الملكية في عيد الميلاد إلى الملك جورج الخامس في 1932 عندما كانت تبثها الإذاعة وبثت لأول مرة عبر التلفزيون في عام 1957.