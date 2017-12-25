صحيفة إسرائيلية تكشف السر وراء توقف صواريخ "حماس"

عمّ الهدوء أرجاء الحدود الجنوبية الإسرائيلية الأسبوع الماضي نسبيا، بعد عدة أسابيع، من تصاعد التوتر بين غزة وإسرائيل، بما في ذلك إطلاق عشرات الصواريخ من القطاع.

وانخفض عدد الصواريخ التي تطلقها "حماس" على إسرائيل بشكل ملحوظ، كما يقول المستشرق الإسرائيلي، آفي إيسخاروف، في تحليل بصحيفة "تايم أوف إسرائيل"، لافتًا إلى أن هذا الانخفاض ليس من قبيل الصدفة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في غزة، أن هناك تعليمات من يحيى السنوار القائد العام لحركة "حماس" في قطاع غزة، وإسماعيل هنية رئيس الجناح السياسي لـ"حماس"، إلى عناصر الحركة لتكثيف جهودهم أكثر من أي وقت مضى في المناطق التي يشيع فيها إطلاق الصواريخ، وإقامة حواجز على الطرق والقيام بعمليات تفتيش ودوريات لمنع إطلاق الصواريخ.

لكن السنوار لا يتصرف من دافع حب كبير للإسرائيليين، اهتمامه هو الحفاظ على السلام، لأنه يريد من "حماس" أن تذهب إلى الحرب فقط عندما تكون مستعدة عسكريا، بدلا من أن يتم جرّها إلى المعركة من قبل الجماعات الأصغر في غزة، بحسب التحليل، الذي يلفت إلى أن أحد أبرز مؤيدي هذه الاستراتيجية هو محمد الضيف، الذي نجا من عدة محاولات اغتيال إسرائيلية على مر السنين، ويعتبر رئيس أركان المنظمة.

ويشير التحليل إلى أن الضيف منهمك في بناء قوة "حماس" القتالية والاستعداد العسكري، وهو يوافق السنوار عندما يتعلق الأمر بالحاجة إلى منع التصعيد، التي أظهرت مفاجأة مدهشة في خنق أعمال الفصائل الأخرى.

وبحسب التحليل، فإن توازن القوى الجديد بين الضيف والقيادة السياسية لـ"حماس" الحالية أمر مذهل، فعلى الرغم من انه اشتبك مع الجناح السياسي لـ"حماس" في الماضي، فإنه اليوم جندي مخلص ومنضبط، ويكن كل الاحترام للسنوار، وقد أزال أي توترات مستمرة بين الأجنحة السياسية والعسكرية لـ"حماس".