رجل يداهم مقر حزب ألماني بسيارته...لماذا

© AP Photo/ Markus Schreiber تكتل ميركل يرفض فكرة "الولايات الأوروبية المتحدة"

وقام السائق في وقت متأخر من مساء الأحد 24 ديسمبر/ كانون الأول بمداهمة مدخل مقر الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني، حسب "رويترز".

وأصيب السائق بجروح طفيفة وأبلغ الشرطة فيما بعد أنه كان يحاول الانتحار.

وذكرت الشرطة أن السيارة، التي اصطدمت بالمجموعة الأولى من الأبواب الزجاجية لمنزل فيلي برانت الذي تحول إلى مقر للحزب، كانت ملغومة بأسطوانات البنزين وعبوات الغاز.

وأخمد نظام الإطفاء بالمبنى الحريق الذي نشب نتيجة الاصطدام.

ولم تكشف السلطات عن هوية السائق، لأسباب من بينها سياسة الحد من التصريحات العلنية فيما يتعلق بحالات الانتحار أو محاولات الانتحار، واكتفت بالقول إنه يبلغ من العمر 58 عاما.

ولم يتضح لماذا وقع اختيار الرجل على الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي من المقرر أن يبدأ مفاوضات للاستمرار في الحكم أربع سنوات أخرى داخل الائتلاف الحاكم مع المحافظين بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل.