الخارجية الكندية: سنمنع سفير فنزويلا من العودة

قالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، إن بلادها ستمنع سفير فنزويلا من العودة إليها بعدما طردت الأخيرة مبعوثين من البرازيل وكندا انتقدوا سجلها الحقوقي.

© RIA Novosti. Alexandr Polyakov فنزويلا تعتزم إطلاق سراح نشطاء وطرد دبلوماسيين

وأضافت فريلاند، في بيان اليوم الإثنين، إن سفير فنزويلا لم يعد مرحبا به في كندا وأن القائم بأعمال سفارة فنزويلا شخص غير مرغوب فيه وأنها ستقوم بطرده، وفقا لوكالة "رويترز".

وتابعت: "طرد فنزويلا لدبلوماسي كندي، مطلع هذا الأسبوع، يعد مثالا على ممارسات نظام مادورو الذي يواصل تقويض كل جهود استعادة الديمقراطية ومساعدة شعب فنزويلا"، مضيفة: "لن نقف بجانب حكومة فنزويلا التي تحرم شعبها من الحقوق الديمقراطية والإنسانية وتحرمه من المساعدات الإنسانية الضرورية".

ويواجه رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو انتقادات دولية من دول تتهمه بتدمير الديمقراطية وحقوق الإنسان، بينما سحبت فنزويلا سفيرها من كندا احتجاجا على عقوبات فرضتها الحكومة الكندية على فنزويلا في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وتعتبر فنزويلا أن حكومات غربية تسعى لتشجيع انقلاب يقوده اليمين.