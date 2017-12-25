الخارجية الكندية: سنمنع سفير فنزويلا من العودة

وتابعت: "طرد فنزويلا لدبلوماسي كندي، مطلع هذا الأسبوع، يعد مثالا على ممارسات نظام مادورو الذي يواصل تقويض كل جهود استعادة الديمقراطية ومساعدة شعب فنزويلا"، مضيفة: "لن نقف بجانب حكومة فنزويلا التي تحرم شعبها من الحقوق الديمقراطية والإنسانية وتحرمه من المساعدات الإنسانية الضرورية".
ويواجه رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو انتقادات دولية من دول تتهمه بتدمير الديمقراطية وحقوق الإنسان، بينما سحبت فنزويلا سفيرها من كندا احتجاجا على عقوبات فرضتها الحكومة الكندية على فنزويلا في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وتعتبر فنزويلا أن حكومات غربية تسعى لتشجيع انقلاب يقوده اليمين.
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