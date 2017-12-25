بالفيديو... رسالة دونالد ترامب وزوجته بمناسبة الكريسماس

أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة قصيرة بالصوت والصورة لكل الشعب الأمريكي، اليوم الإثنين، بمناسبة احتفالات الكريسماس.

© REUTERS/ JONATHAN ERNST ميلانيا ترامب في إطلالة جديدة بمناسبة أعياد الميلاد (صورة)

ورافقت ترامب أثناء تسجيل رسالته، التي تبلغ مدتها دقيقة و44 ثانية، زوجته، سيدة أمريكا الأولى، ميلانيا ترامب، التي ظهرت وهي مرتدية فستان أحمر، وهو اللون المواكب للكريسماس.

وأكثر ما هو لافت تجاه كلمة دونالد ترامب، هو اقتباسه كلمات من الإنجيل، وإشادته بأسر القوات المسلحة الأمريكية.

وافتتح دونالد ترامب كلمته قائلا للأمريكيين: "يسرني مع زوجتي ميلانيا، أن نتمنى لأمريكا وللعالم عيد كريسماس مجيد"، لتتبعه ميلانيا قائلة: "في هذا الوقت من العام نرى ما هو أفضل في أمريكا ما هو أفضل بداخل روح الشعب الأمريكي، ونقدم كل احترامنا لرجالنا ونسائنا في الجيش".

وأضاف ترامب: "في هذا الموسم السعيد، نحن نقضي الأوقات مع عائلاتنا، ونجدد روابط الحب والنوايا الحسنة مع المواطنين، والأهم من كل هذا هو الاحتفاء بمعجزة الكريسماس".

كما لفت دونالد ترامب إلى قصة يسوع المسيح، التي بدأت قبل أكثر من 2000 عام، وأن الكتاب المقدس أخبر المسيحيين عن ميلاده، وأنه سيتولى إدارة الحكومة، ويحملها على عاتقه، وأنه سيصبح أميرا للسلام.

وسجل دونالد ترامب، كلمته بمناسبة أعياد الكريسماس، قبل سفره إلى ناديه الخاص "مار-إيه-لاغو"، في بالم بيتش في ولاية فلوريدا الأمريكية، لقضاء الكريسماس مع عائلته.