الملكة إليزابيث ترحب بخطيبة الأمير هاري بطريقتها الخاصة

رحبت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، بخطيبة حفيدها الأمير هاري، ميغان ماركل، رسميا، بمناسبة أعياد الكريسماس.

© AP Photo/ Invision/Evan Agostini بالصور...إطلالة خطيبة الأمير هاري في لقائها الأول بالملكة إليزابيث

وجاء ترحيب الملكة بميغان ماركل، خلال خطابها المتلفز بمناسبة عيد الميلاد، الذي ألقته على الشعب البريطاني، اليوم الإثنين.

وظهرت صورة الأمير هاري مع خطيبته ميغان ماركل، إلى جانب الملكة إليزابيث، ضمن مجموعة من الصور العائلية، التي كانت متواجدة على طاولة.

وأشارت إلى أن العائلة الملكية البريطانية، تتطلع للترحيب بانضمام أعضاء جدد لها، خلال العام المقبل، وتقصد بذلك زواج الأمير هاري وميغان ماركل في 19 من شهر مايو/ أيار المقبل.

Today, at 3pm GMT, tune in to watch The Queen's Christmas broadcast on TV, radio and here online @RoyalFamily#QueensSpeech #ChristmasDay2017 pic.twitter.com/e25SVIM3KH — The Royal Family (@RoyalFamily) December 25, 2017

© AFP 2017/ Andrew Cowie خطيبة الأمير هاري على خطى الأميرة ديانا

وكانت ميغان ماركل، التقت بالملكة إليزابيث للمرة الأولى، الأسبوع الماضي، خلال حفل العشاء الذي أقيم في قصر باكنغهام، وحضره أفراد من الأسرة الملكية، في تحطيم للقواعد الملكية في بريطانيا، والتي تمنع حضور أي شخص احتفالات العائلة بالكريماس، إلا لو كان متزوجا بأحد أفرادها.

واحتفلت ميغان ماركل، اليوم، بأول كريسماس لها مع العائلة الملكية.

وانضمت ميغان وهاري إلى العائلة، وظهرت لأول مرة إلى جانب الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون.

كما قام الأمير هاري وخطيبته، بالانضمام إلى الملكة إليزابيث والأمير فيليب، في كنيسة نورفولك بالقرب من ساندريغهام.

وبدت ميغان ماركل متماسكة في أثناء ظهورها مع العائلة الملكية، وقامت بالتلويح للحشود.