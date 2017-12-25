الملكة إليزابيث ترحب بخطيبة الأمير هاري بطريقتها الخاصة

وظهرت صورة الأمير هاري مع خطيبته ميغان ماركل، إلى جانب الملكة إليزابيث، ضمن مجموعة من الصور العائلية، التي كانت متواجدة على طاولة.
وأشارت إلى أن العائلة الملكية البريطانية، تتطلع للترحيب بانضمام أعضاء جدد لها، خلال العام المقبل، وتقصد بذلك زواج الأمير هاري وميغان ماركل في 19 من شهر مايو/ أيار المقبل.
Today, at 3pm GMT, tune in to watch The Queen's Christmas broadcast on TV, radio and here online @RoyalFamily#QueensSpeech #ChristmasDay2017 pic.twitter.com/e25SVIM3KH— The Royal Family (@RoyalFamily) December 25, 2017
واحتفلت ميغان ماركل، اليوم، بأول كريسماس لها مع العائلة الملكية.
وانضمت ميغان وهاري إلى العائلة، وظهرت لأول مرة إلى جانب الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون.
كما قام الأمير هاري وخطيبته، بالانضمام إلى الملكة إليزابيث والأمير فيليب، في كنيسة نورفولك بالقرب من ساندريغهام.
وبدت ميغان ماركل متماسكة في أثناء ظهورها مع العائلة الملكية، وقامت بالتلويح للحشود.
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