مهاجمون يحرقون منزلا مملوكا لرئيس الكونجو الديمقراطية

© REUTERS/ Robert Carrubba مجلس الأمن يجدد مهمة حفظ السلام في الكونجو بعد تقليص عددها وبحسب ما نقلته وكالة رويترز فإن صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت اشتعال النيران في المنزل الرئيسي داخل مزرعة قرب قرية موسينيني في إقليم نورث كيفو شرق البلاد.





ولم يكن كابيلا داخل المنزل أثناء الهجوم الذي وقع الليلة الماضية.





ولم يتسن حتى الآن معرفة المتسبب في هذا الهجوم. وقال مسؤول حكومي محلي إن جثة الشرطي القتيل احترقت.





وقال مشرعون في بيان "نندد بشدة بهذا الهجوم الهمجي وندعو السكان.. إلى أن ينأوا بأنفسهم عن أي أعمال من شأنها تقويض السلام والتنمية في هذا الجزء من البلاد".





وتعيش الكونجو أزمة سياسية على صلة برفض كابيلا التنحي عن السلطة منذ انتهاء فترة رئاسته قبل عام في الوقت الذي يزيد فيه العنف والاضطراب السياسي في البلاد.



