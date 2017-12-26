إصابة 22 شخصا في كوبا نتيجة انفجار ألعاب نارية

أصيب 22 شخصا إثر انفجار ألعاب نارية خلال مهرجان شعبي احتفالا بعيد الميلاد، في كوبا.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy سفير كوبا في موسكو يدعو لرفع الحصار التجاري الأمريكي عن هافانا وبحسب وسائل إعلام رسمية في كوبا فإن من بين المصابين ستة أطفال أعمارهم بين 11 و15 عاما أصيبوا إصابات بالغة.





وأشارت وسائل الإعلام إلى أن السلطات تباشر التحقيق لمعرفة سبب الانفجار.





ويقام مهرجان بارانداس الذي يعود لقرون مضت في مدينة ريميديوس بوسط البلاد يوم 24 ديسمبر كانون الأول من كل عام ويجذب آلاف الكوبيين وبعض السائحين.





وقال موقع كوباديبيت الإخباري التابع للحكومة على الانترنت نقلا عن السلطات إن المصابين بينهم حالات "خطيرة للغاية وبعضها أقل خطورة".





وأشار الموقع أن كل الجرحى محليون على ما يبدو.